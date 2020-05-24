Чорновол заявляє, що проти неї ДБР порушило ще одну справу

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань порушило справу, в якій зараз проводиться експертиза щодо її нагородного автомата.

Про це Чорновол розповіла в ефірі hromadske.

«Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагородного автомата. Я намагалась з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, яке датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний», — сказала Чорновол.

За її словами, справою займається ДБР.

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Ексдепутатка додала, що на акції протесту перебуває легально, адже у п'ятницю, 22 травня, суд дозволив Чорновол перебувати у Києві.

Як повідомлялося, ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол уранці 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де мова йде про події лютого 2014 року.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».

Фото: Народний фронт