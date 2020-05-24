Нацрада закликає мовників долучитися до акції у День зниклих дітей 25 травня

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадує мовникам, що 25 травня у всьому світі відзначається Міжнародний день зниклих дітей.

Про це йдеться на сайті регулятора.

«Мета дня – привернути увагу громадськості до пошуку дітей, котрі зникли безвісти, а також висвітлення проблематики насилля над дітьми. Національна рада звертається до телерадіоорганізацій із проханням приєднатися до відзначення цього дня», - зазначається в повідомленні.

Як нагадали у Нацраді, уперше в Україні Міжнародний день зниклих дітей відзначався торік з ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Було започатковано акцію, до якої могли долучитися телеканали, розмістивши у верхньому кутку екранів символ цього дня – незабудку. Минулоріч до цієї акції приєдналися 10 українських телеканалів.

Тож Національна рада пропонує телерадіоорганізаціям 25 травня цього року підтримати ініціативу ВГО «Магнолія» і більше уваги у своїх ефірах приділити проблематиці зникнення дітей, їх трудової та сексуальної експлуатації, захисту їх прав тощо.

Як зазначається, зображення незабудки для розміщення на екранах можна завантажити у різних форматах, посилання на які розміщено на сайті Нацради. Ілюстрації надані ВГО «Магнолія».