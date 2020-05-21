Вихователі повинні будуть стежити, щоб діти були у масках - Степанов

За дотриманням протиепідемічних вимог дітьми у дитсадках, зокрема щодо перебування у захисних масках, повинні слідкувати вихователі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу в Чернівцях, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є вихователь, який повинен слідкувати за тими обмеженнями, яких дотримується дитина. Звичайно, важко 3-4-річній дитині сказати: ти повинна виконати перше, друге, третє, - і розраховувати на її свідомість. Але для цього і є вихователі, які за цим слідкуватимуть", - зазначив Степанов.

Він погодився, що дотримання протиепідемічних норм може бути складним, але вони потрібні, щоб діти не захворіли самі і не заразили старших членів сім'ї.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про послаблення карантину, зокрема відвідування з 25 травня дитячих садків у тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.