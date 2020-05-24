Зеленський привітав мусульман зі святом Рамазан-Байрам

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з нагоди свята Рамазан-Байрам.

Вітання оприлюднено на сайті глави держави.

"Для мільйонів мусульман це час високого духовного зростання, що відкриває серця для добрих вчинків і благородних справ. Щира турбота про рідних і близьких, милосердя та взаєморозуміння – загальнолюдські цінності, що сприяють збереженню миру, гармонії та єдності в суспільстві", - йдеться у привітанні.

Президент України побажав злагоди й процвітання кожній мусульманській родині, міцного здоров’я, щастя та радості.

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Як повідомлялося, Рамазан-Байрам - свято розговіння, відоме також як Ураза-Байрам, - одне з найголовніших в ісламському світі, яке починають святкувати після заходу сонця в останній день посту Рамадан.

У 2020 році Ураза-Байрам настав 23 травня і триватиме до вечора 24 травня. У цей день мусульмани можуть дозволити собі все, що було заборонено в світлий час доби протягом священного місяця.