"Закоркований" Київ, лосенята-погорільці й мегавишиванка Мазепи
Українці на тлі послаблення карантину почали масово відвідувати зони відпочинку на природі. Таку картину можна було спостерігати на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка.
Традиційними стали й затори, зокрема, на столичних вулицях.
Побільшало і людей у чергах на громадський транспорт, який поки курсує в спеціальному режимі. Однак ця ситуація має змінитися, коли буде впроваджено другий етап виходу з карантину після 22 травня. Він, зокрема, передбачає доступ до громадського транспорту, відновлення роботи метро, внутрішньообласних перевезень, діяльності готелів, якщо це дозволяє епідеміологічна ситуація в області.
Водночас, за даними Міністерства охорони здоров’я, Київ і ще 11 регіонів не готові після 22 травня розпочати другий етап послаблення карантинних заходів. Натомість Київський міський голова Віталій Кличко просить уряд дозволити запровадження другого етапу послаблення обмежень у столиці з 23 травня. Також Кличко наполягає на відкритті метро, як і планували, з 25 травня, "бо в місті відбувається транспортний колапс".
Також уряд дозволив відвідування з 25 травня дитячих садків. Водночас дошкільні навчальні заклади не зобов'язані відновлювати роботу, якщо не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту та інших необхідних речей для убезпечення дітей. Відкриття дитсадків вимагали цього тижня й батьки під Кабміном під час акції "Батькам – садочки!".
Крім того, уряд відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою. Цим відразу скористалися українці. На фото: чоловік в автобусі на території Міжнародного пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь) на україно-угорському кордоні.
Попри карантин і дощ: у середу, 20 травня, на території паркової частини Маріїнського палацу відбулася пресконференція Президента України Володимира Зеленського, присвячена підсумкам першого року його каденції.
Для журналістів на галявині просто неба розставили стільці, а для глави держави було змонтовано спеціальний подіум зі столом і стільцями на ньому.
У п’ятницю, 22 травня, на Луганщині попрощалися з командиром батальйону "Луганськ-1" Сергієм Губановим, який загинув напередодні в зоні проведення ООС. Разом із трьома колегами-поліцейськими 20 травня ввечері він під час патрулювання в селищі Трьохізбенка підірвався на міні. Побратими отримали поранення й були доправлені до шпиталю, а командир батальйону помер дорогою до медзакладу. У Луганській області п'ятниця, 22 травня, оголошена Днем жалоби.
В Одесі на вулиці Торгова, 20 обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року забудови). З будинку було виведено 8 мешканців, зокрема 2 дітей. Частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 та 4 поверхи), де проживало 17 осіб, яких на момент обвалення вдома не було. Жертв та постраждалих немає.
У понеділок, 18 травня, в Україні та світі провели заходи до Дня боротьби за права кримськотатарського народу та вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар. Так, біля пам'ятника князю Михайлу Воронцову в Одесі на знак вшанування тих, хто не пережив депортацію 1944 року, в небо випустили голубів.
А на будівлі Кабінету міністрів на знак солідарності з кримськотатарським народом з'явилася світлова інсталяція. Будинок уряду підсвітили у червоний, синій та жовтий кольори, написом "18 травня 1944 року — геноцид кримськотатарського народу" та іншими, що стосуються депортації. Також було продемонстровано відеокадри тих часів.
Карантин не став на заваді відзначення Дня вишиванки в третій четвер травня – і не лише онлайн-флешмобами. Так, у Харкові до урочистостей долучилися велосипедисти. Велопробіг стартував від пам'ятника Шевченку після хорового виконання гімну України: понад 100 учасників у вишиванках рушили під українськими прапорами.
Традиційно українське національне вбрання "отримали" й пам’ятники. В Полтаві серед таких виявився, зокрема, монумент Івану Мазепі, який "вбрався" у мегавишиванку завдовжки 1,2 метра і завширшки 3 метри.
У вишиванках 21 травня красувалися й античні статуї на площі ринок у Львові (на фото – скульптура Амфітріти). На додаток до традиційного святкового образу вони ще й отримали актуальний аксесуар – вишиті маски.
Процес створення ексклюзивних – дизайнерських патріотичних масок – на День вишиванки презентувала і дніпровська майстриня Тетяна Щурова, яка має власні бренди вишитих виробів ручної роботи. Серед масок – і жіночі, й чоловічі варіанти.
Скандалом тижня стали інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з так званим експрокурором Криму Наталією Поклонською і терористом, одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). На знак протесту проти такого "спілкування" під офіс Гордона та однойменного інтернет-видання прийшли близько сотні активістів.
З нагоди Міжнародного дня музеїв у Львові відкрили мурал із зображенням ексдиректора Львівської галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького на стіні будинку, в якому він колись проживав. Це перший із 6 муралів, які мають з’явитися цьогоріч на багатоповерхівках Львова у межах проєкту "Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей". Також у планах створити мурали із Василем Сліпаком, Андреєм Шептицьким та іншими видатними постатями.
Лосенята-погорільці, які постраждали внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні, пройдуть річну реабілітацію у харківському Центрі порятунку тварин ландшафтного парку "Фельдман Екопарк". Тут розводять лосів за програмою збереження популяції Європейського лося (Alces alces).
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Безконтактний термометр у руках прикордонника на території Міжнародного пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь) на українсько-угорському кордоні.
Рентген грудної клітки хворого на COVID-19 у Закарпатському Центрі легеневих хвороб.
Медпрацівник Закарпатського Центру легеневих хвороб.
Жінка й маска на вулиці Києва.
Спалити коронавірус: у Києві показали, як утилізують використані маски й рукавички, які вже понад тиждень збирають у спеціально облаштованих пунктах.
Прикордонник зі службовим собакою на території Міжнародного пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь) на українсько-угорському кордоні.
Жінка продає речі на "барахолці", яка відкрилася біля Старокінного ринку в Одесі.
Із дна морського – не русалка: водолази продемонстрували свої знахідки, виявлені під час робіт з розчищення акваторії Азовського моря в районі Кирилівки на Запоріжжі.
Краса в умовах маскового режиму – акцент на бровах. Київ.
Інсталяція під час виїзного засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики з метою ознайомлення із ситуацією щодо функціонування Київської студії хронікально-документальних фільмів "Укркінохроніка" та ДП "Національна кінематека України" у Києві.
Кіноплівки на території Київської студії хронікально-документальних фільмів "Укркінохроніка" та ДП "Національна кінематека України".
Квітуче поле ріпака на Львівщині.
Захід сонця над Києвом.
Качка-мандаринка в Івано-Франківську.