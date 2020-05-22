"Закоркований" Київ, лосенята-погорільці й мегавишиванка Мазепи

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

Українці на тлі послаблення карантину почали масово відвідувати зони відпочинку на природі. Таку картину можна було спостерігати на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка.

Фото: Геннадій Мінченко

Традиційними стали й затори, зокрема, на столичних вулицях.

Фото: Геннадій Мінченко

Побільшало і людей у чергах на громадський транспорт, який поки курсує в спеціальному режимі. Однак ця ситуація має змінитися, коли буде впроваджено другий етап виходу з карантину після 22 травня. Він, зокрема, передбачає доступ до громадського транспорту, відновлення роботи метро, внутрішньообласних перевезень, діяльності готелів, якщо це дозволяє епідеміологічна ситуація в області.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров’я, Київ і ще 11 регіонів не готові після 22 травня розпочати другий етап послаблення карантинних заходів. Натомість Київський міський голова Віталій Кличко просить уряд дозволити запровадження другого етапу послаблення обмежень у столиці з 23 травня. Також Кличко наполягає на відкритті метро, як і планували, з 25 травня, "бо в місті відбувається транспортний колапс".

Фото: Олена Худякова

Також уряд дозволив відвідування з 25 травня дитячих садків. Водночас дошкільні навчальні заклади не зобов'язані відновлювати роботу, якщо не готові до прийняття вихованців, не мають достатньо засобів захисту та інших необхідних речей для убезпечення дітей. Відкриття дитсадків вимагали цього тижня й батьки під Кабміном під час акції "Батькам – садочки!".

Фото: Сергій Гудак

Крім того, уряд відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою. Цим відразу скористалися українці. На фото: чоловік в автобусі на території Міжнародного пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь) на україно-угорському кордоні.

Фото: Геннадій Мінченко

Попри карантин і дощ: у середу, 20 травня, на території паркової частини Маріїнського палацу відбулася пресконференція Президента України Володимира Зеленського, присвячена підсумкам першого року його каденції.

Фото: Геннадій Мінченко

Для журналістів на галявині просто неба розставили стільці, а для глави держави було змонтовано спеціальний подіум зі столом і стільцями на ньому.

Фото: Олексій Ковальов

У п’ятницю, 22 травня, на Луганщині попрощалися з командиром батальйону "Луганськ-1" Сергієм Губановим, який загинув напередодні в зоні проведення ООС. Разом із трьома колегами-поліцейськими 20 травня ввечері він під час патрулювання в селищі Трьохізбенка підірвався на міні. Побратими отримали поранення й були доправлені до шпиталю, а командир батальйону помер дорогою до медзакладу. У Луганській області п'ятниця, 22 травня, оголошена Днем жалоби.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі на вулиці Торгова, 20 обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир (1890 року забудови). З будинку було виведено 8 мешканців, зокрема 2 дітей. Частково пошкоджено 3 квартири (2, 3 та 4 поверхи), де проживало 17 осіб, яких на момент обвалення вдома не було. Жертв та постраждалих немає.

Фото: Юлій Зозуля

У понеділок, 18 травня, в Україні та світі провели заходи до Дня боротьби за права кримськотатарського народу та вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар. Так, біля пам'ятника князю Михайлу Воронцову в Одесі на знак вшанування тих, хто не пережив депортацію 1944 року, в небо випустили голубів.

Фото: Павло Багмут

А на будівлі Кабінету міністрів на знак солідарності з кримськотатарським народом з'явилася світлова інсталяція. Будинок уряду підсвітили у червоний, синій та жовтий кольори, написом "18 травня 1944 року — геноцид кримськотатарського народу" та іншими, що стосуються депортації. Також було продемонстровано відеокадри тих часів.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Карантин не став на заваді відзначення Дня вишиванки в третій четвер травня – і не лише онлайн-флешмобами. Так, у Харкові до урочистостей долучилися велосипедисти. Велопробіг стартував від пам'ятника Шевченку після хорового виконання гімну України: понад 100 учасників у вишиванках рушили під українськими прапорами.

Фото: Сергій Пустовіт

Традиційно українське національне вбрання "отримали" й пам’ятники. В Полтаві серед таких виявився, зокрема, монумент Івану Мазепі, який "вбрався" у мегавишиванку завдовжки 1,2 метра і завширшки 3 метри.

Фото: Маркіян Лисейко

У вишиванках 21 травня красувалися й античні статуї на площі ринок у Львові (на фото – скульптура Амфітріти). На додаток до традиційного святкового образу вони ще й отримали актуальний аксесуар – вишиті маски.

Фото: Микола М’якшиков

Процес створення ексклюзивних – дизайнерських патріотичних масок – на День вишиванки презентувала і дніпровська майстриня Тетяна Щурова, яка має власні бренди вишитих виробів ручної роботи. Серед масок – і жіночі, й чоловічі варіанти.

Фото: Євген Котенко

Скандалом тижня стали інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з так званим експрокурором Криму Наталією Поклонською і терористом, одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). На знак протесту проти такого "спілкування" під офіс Гордона та однойменного інтернет-видання прийшли близько сотні активістів.

Фото: Маркіян Лисейко

З нагоди Міжнародного дня музеїв у Львові відкрили мурал із зображенням ексдиректора Львівської галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького на стіні будинку, в якому він колись проживав. Це перший із 6 муралів, які мають з’явитися цьогоріч на багатоповерхівках Львова у межах проєкту "Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей". Також у планах створити мурали із Василем Сліпаком, Андреєм Шептицьким та іншими видатними постатями.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Лосенята-погорільці, які постраждали внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні, пройдуть річну реабілітацію у харківському Центрі порятунку тварин ландшафтного парку "Фельдман Екопарк". Тут розводять лосів за програмою збереження популяції Європейського лося (Alces alces).

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Сергій Гудак

Безконтактний термометр у руках прикордонника на території Міжнародного пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь) на українсько-угорському кордоні.

Фото: Сергій Гудак

Рентген грудної клітки хворого на COVID-19 у Закарпатському Центрі легеневих хвороб.

Фото: Сергій Гудак

Медпрацівник Закарпатського Центру легеневих хвороб.

Фото: Юлія Овсяннікова

Жінка й маска на вулиці Києва.

Фото: Володимир Тарасов

Спалити коронавірус: у Києві показали, як утилізують використані маски й рукавички, які вже понад тиждень збирають у спеціально облаштованих пунктах.

Фото: Сергій Гудак

Прикордонник зі службовим собакою на території Міжнародного пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Загонь) на українсько-угорському кордоні.

Фото: Юлій Зозуля

Жінка продає речі на "барахолці", яка відкрилася біля Старокінного ринку в Одесі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Із дна морського – не русалка: водолази продемонстрували свої знахідки, виявлені під час робіт з розчищення акваторії Азовського моря в районі Кирилівки на Запоріжжі.

Фото: Юлія Овсяннікова

Краса в умовах маскового режиму – акцент на бровах. Київ.

Фото: Геннадій Мінченко

Інсталяція під час виїзного засідання Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики з метою ознайомлення із ситуацією щодо функціонування Київської студії хронікально-документальних фільмів "Укркінохроніка" та ДП "Національна кінематека України" у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко

Кіноплівки на території Київської студії хронікально-документальних фільмів "Укркінохроніка" та ДП "Національна кінематека України".

Фото: Маркіян Лисейко

Квітуче поле ріпака на Львівщині.

Фото: Олена Худякова

Захід сонця над Києвом.

Фото: Юрій Рильчук

Качка-мандаринка в Івано-Франківську.