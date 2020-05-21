Французькі дипломати привітали з Днем вишиванки флешмобом

Працівники дипломатичної місії Франції в Україні привітали українців з Днем вишиванки флешмобом, вдягнувши барвисті сорочки з традиційною українською вишивкою.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці посла Франції в Україні Етьєна де Понсена у Twitter.

«Посольство Франції в Україні приєднується до українців, які сьогодні відзначають #ДеньВишиванки, символу її ідентичності та традицій. Зіткнувшись з епідемією COVID-19, ми залишатимемось об'єднаними як ніколи і зміцнюємо зв'язки між Францією та Україною», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети відзначають Всесвітній день вишиванки, який цього року припав на 21 травня.

Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок. У Тунісі українці провели карантинний вишиванковий флешмоб, а в Індії презентували пісню про вишиту сорочку.

Читайте також: Українські полярники зняли відео до Дня вишиванки

Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конгрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади.