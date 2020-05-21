Українські полярники зняли відео до Дня вишиванки

Команда 25-ї Української антарктичної експедиції підготувала відео до Дня вишиванки, присвячене пам'яті колеги Василя Омеляновича.

Про це ідеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

«Команда 25-ої Української антарктичної експедиції надсилає свої вітання всій Україні до Дня вишиванки», - ідеться в повідомленні.

У відео члени команди наголосили, що де б ви не були, «варто пам’ятати, що ми – українці, маємо чудові традиції».

Свої вітання і пісню «Два кольори» полярники присвятили пам’яті Василя Омеляновича.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні святкують День вишиванки. Його відзначають уже традиційно у третій четвер травня.

Як відомо, 8 травня на станції «Академік Вернадський» загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередніми даними, він вчинив самогубство.

Чоловік уже вп'яте був в експедиції. Омелянович народився 1985 року, проживав у м. Малині Житомирської області. Починаючи зі своєї першої зимівлі (2011 рік, 16-та УАЕ), знову і знову повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ). П’ята зимівля стала для нього останньою.