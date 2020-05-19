У Харкові через карантин суд над Добкіним перенесли на кінець червня

Дзержинський райсуд Харкова переніс підготовче засідання у справі щодо незаконної передачі землі в рамках так званої кооперативної схеми, де одним із підозрюваних є ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін, на 30 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в суді.

"Судове засідання у справі, де фігурантом є Михайло Добкін, не відбулося 18 травня через карантин, і сьогодні досягнуто домовленості, що суд перенесений на 30 червня", - зазначили у суді.

Через карантин невідомо, чи приходив на засідання Добкін та інші фігуранти.

Читайте також: Суд проти Кернеса та його охоронців знову перенесли через карантин

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня засідання Дзержинського райсуду Харкова у справі щодо незаконної передачі землі, де одним із підозрюваних є Михайло Добкін, перенесли через карантин на 18 травня.

До цього суд вже 13 разів перенесено з різних причин: наприклад, 5 березня в суд через хворобу не з'явився колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, 5 лютого був відсутній один адвокат, 16 грудня - два адвокати.

Михайло Добкін був присутнім на усіх засіданнях.

У справі відносно Добкіна йдеться про 36 земельних ділянок в Харкові загальною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у виді арешту з правом застави у 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.