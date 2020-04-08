Суд проти Кернеса та його охоронців знову перенесли через карантин

Київський райсуд Полтави переніс на 29 квітня підготовче засідання щодо повторного розгляду справи проти харківського мера Геннадія Кернеса та двох його охоронців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат Олександр Гунченко.

"Підготовче судове засідання по обвинуваченню Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького перенесено на 29 квітня, на 10:00", - зазначив адвокат.

За його словами, причина переносу - неявка учасників справи у зв’язку з запровадженим в Україні карантином.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня засідання Київського райсуду Полтави у справі щодо Геннадія Кернеса та двох його охоронців перенесено на 8 квітня у зв’язку з запровадженням карантину - з позначкою "якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться".

18 лютого засідання Київського райсуду Полтави щодо повторного розгляду справи проти Кернеса та двох його охоронців перенесли на 20 березня через неприбуття кількох фігурантів.

31 січня Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляції Генпрокуратури України та потерпілих і скасував рішення Київського райсуду Полтави від серпня 2018 року про закриття справи проти Кернеса та його охоронців.

Читайте також: У Харкові через карантин зірвався суд над Добкіним

13 лютого Київський райсуд Полтави отримав справу на повторний судовий розгляд, яку передано з Полтавського апеляційного суду.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов закрив справу Кернеса з формулюванням "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі". Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо того, чи є правосудним рішення судді Антонова. У липні 2019 року Вища рада правосуддя задовольнила відставку судді Антонова.

Кернес і його охоронці не вважають себе винними. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.