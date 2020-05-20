20 травня. Пам’ятні дати

Сьогодні, за ініціативою ООН, відзначається Всесвітній день бджіл.

Рішення про відзначення цього Дня було прийнято ГА ООН 20 грудня 2017 року. Ініціатором виступила Словенія, яка і запропонувала, щоб цей день відзначався в травні, коли медоносні бджоли в Північній півкулі є найбільш активними, а потреба в запиленні є найвищою. Окрім того, 20 травня 1734 року народився словенський бджоляр, засновник сучасного бджільництва Антон Янша.

Мета Дня - підвищити обізнаність про важливість бджіл та інших опилювачів і допомогти вжити заходів для забезпечення виживання бджіл на благо всього людства.

В Україні бджільництво було відоме з давніх давен, щоправда, звичних вуликів тоді не було й за медом доводилося лазити на дерева. Звали таких збирачів меду бортниками. Найбільше бортництвом славились Чернігівщина й Полтавщина. Мед уживали не тільки як цінний харчовий продукт, але і як обрядову страву. Медом і воском сплачували данину. У великій кількості вони йшли на експорт у близькі й віддалені країни – Візантію, Італію, Францію, німецькі землі, через Каспій – аж до країн Сходу. Літописні джерела зберегли відомості, що в 945 році княгиня Ольга при обміні дарунками з візантійським імператором Костянтином отримала від нього золото, срібло, дорогоцінний посуд, а йому дарувала віск, мед, а також челядь.

Й нині наша країна належить до країн-лідерів з виробництва меду. У 2019 році, за даними Державної служби статистики, з України було експортовано 55,6 тис. тонн меду.

Події дня:

115 років тому (1905) у Києві було урочисто відкрито фунікулер. Вже наступного дня новий міський вид транспорту прийняв перших пасажирів. Ідею збудувати між верхньою і нижньою частинами міста механічний підйом у вигляді невеличкої похилої залізниці з канатною тягою подав інженер Артур Абрагамсон. Проект розробили інженери Микола П'ятницький та Олександр Баришников. Спорудження фунікулера тривало протягом 1902–1905 років. Під час його будівництва київські майстри використовували найсучасніше на той час швейцарське обладнання. Цікаво, що спочатку київська «канатка» була приблизно на сорок метрів коротша, ніж зараз. Вона доходила тільки до вулиці Боричів тік, звідки на Контрактову площу ходив трамвай. Нижня станція фунікулера на нинішньому місці була відкрита після першої капітальної реконструкції у 1929 році. Наразі довжина траси складає 222 метри, а перепад висоти між верхньою та нижньою станціями – 75 метрів.

Ювілеї дня:

221 рік від дня народження Оноре де Бальзака (1799–1850), французького письменника. В історію світової художньої літератури увійшов як один із основоположників реалістичного роману. Автор грандіозної епопеї «Людська комедія» (97 творів із 143 задуманих). Найвідомішими є: «Гобсек», «Ежені Гранде», «Батько Горіо», «Втрачені ілюзії», «Кузина Бета». Бальзак кілька разів приїздив в Україну. Письменник відвідав Київ, упродовж тривалого часу перебував у маєтку польської поміщиці Евеліни Ганської в с. Верхівні (тепер Ружинського р-ну Житомирської області), палкий роман з якою тривав майже 18 років. У березні 1850 року, в Бердичеві, відбулося їхнє вінчання, але вже за 4 місяця Бальзака не стало.

176 років від дня народження Миколи Мурашка (1844–1909), українського живописця і педагога, засновника Рисувальної школи в Києві, яка відіграла важливу роль у розвитку образотворчого мистецтва і художньої освіти України. Народився майбутній художник на Сумщині. Його батько й дядько були іконостасними майстрами. Як пізніше згадував сам художник, «народившись у сім’ї іконостасного майстра, я перебував серед маси оригіналів («кунштів», як називали їх у цьому середовищі), що правили за взірці під час написання ікон. Ці куншти збуджували в мені невситимий інтерес і бажання якщо не творити так само, то хоча б зрисовувати». Після навчання в Петербурзькій академії мистецтв (повний курс навчання так і не був завершений через важку хворобу) Микола Мурашко повернувся на батьківщину. Працював вчителем малювання в Першій київській гімназії, реальному училищі і, зрештою, – здійснення мрії всього життя – заснування власної рисувальної школи, яка проіснувала майже 25 років. Школу тривалий час підтримував меценат-мільйонер Іван Терещенко. Серед її випускників були такі відомі художники як Микола Пимоненко, Михайло Жук, Фотій Красицький, Григорій Дядченко, Казимир Малевич, Сергій Костенко.

98 років від дня народження Івана Чендея (1922–2005), українського письменника, класика закарпатської літератури, кіносценариста. У 1994 році був удостоєний Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка за книгу «Калина під снігом»; лауреат Республіканської премії ім. А. Головка (1987). Автор багатьох книжок оповідань, нарисів, повістей, кіносценарію художнього фільму «Тіні забутих предків» (1964, у співавторстві з Параджановим), ряду сценаріїв науково-популярних стрічок. Народився Іван Чендей у селищі міського типу Дубове на Тячівщині. Першим літературним учителем була народна творчість – казки, легенди, пісні-коломийки. Їх він чув від матері, потім вичитував у журналі «Наш рідний край». Були ще різдвяні вертепи з колядками-лицедіями, народні весняні забави, похоронні голосіння, ворожіння й заклинання, верховинські весілля. На час визволення Закарпаття від німців (1944), Іван Чендей був учасником літературного збірника хустських гімназистів. У 1945 році почав працювати в обласній газеті «Закарпатська правда». Згодом Іван Чендей закінчив Ужгородський університет, Вищі літературні курси в Москві. За радянської влади впродовж багатьох років був в опалі, твори письменника не друкували.

Сьогодні день народження святкує Шер (Шерилін Лап’єр Саркисян; 1946), популярна американська кіноактриса, співачка, авторка пісень. Знімалась у фільмах «Сілквуд», «Маска» (приз МКФ у Канні, 1985), «Сновида» (премії «Оскар», 1988; «Давид ді Донателло», 1988; «Золотий глобус», 1988), «Іствікські відьми», «Чай з Муссоліні». Володарка премій «Греммі» та «Еммі» за музичну діяльність.