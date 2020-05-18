"Потерпілий, а не підозрюваний": Стерненка ознайомили із матеріалами його справи

Активіста Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи.

Про це заявив сам активіст після зустрічі зі слідчим головного слідчого управління СБУ у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Друзі, ви можете мене привітати, я потерпілий, а не підозрюваний... Я просто хочу, щоб ви зрозуміли ситуацію - ось в моїх руках три повістки про виклик. Знаєте, для чого мене викликали повістками, офіційна версія? Для того, щоб ознайомити мене з матеріалами справи, як виявляється", - сказав він.

При цьому активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства "були геть інші наміри", а відсутність підозри станом на сьогодні "не гарантує її оголошення в майбутньому".

"Тільки завдяки тому, що сьогодні ви прийшли сюди, в період карантину, коли так важко дістатись, вони вирішили не порушувати закон", - додав Стерненко.

Активіст також подякував усім, хто долучився сьогодні до акції на його підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о 9 ранку під стінами управління СБУ стартувала акція "Руки геть від Стерненка".

До акції долучилось близько п'ятисот осіб, на заході були відсутні плакати та прапори політичної символіки.

14 травня активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок 18 травня для повідомлення про підозру.

Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Раніше фанатський рух WBC ультрас "Динамо" оприлюднив заяву про підтримку Стерненка і попередив про мобілізацію через можливе затримання екслідера одеського "Правого сектора".

6 травня оприлюднили свої заяви щодо ситуації навколо можливого ув’язнення Стерненка ще шість фанатських рухів України: ультрас "Волині", запорізького "Металурга" та інші. В цей же день у 9 містах України пройшли акції "Руки геть від Стерненка - маю право на захист".

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.