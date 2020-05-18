В Україні з початку травня вже потонули 47 людей — ДСНС

З початку травня на водоймах країни потонуло 47 людей, з них семеро – за останню добу.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Вода продовжує забирати життя українців. Лише минулої доби з водойм було піднято на поверхню сімох потонулих. Водночас з початку травня кількість загиблих становить вже 47 людей", - йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, причини цих нещасних випадків незмінні: купання у не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, а також неналежний догляд за дітьми.

Рятувальники вкотре закликали українців дбати про свою безпеку і, зокрема, на час карантинних обмежень утриматися від купання, прогулянок, а також риболовлі на плавзасобах.

Фото: ДСНС