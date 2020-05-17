Суд заочно заарештував підозрюваного у справі про вбивство силовиків на Майдані

Печерський районний суд Києва виніс ухвалу про арешт харків'янина, зі зброї якого нібито було вбито бійця "Беркута" і військовослужбовця, а також поранено ще одного військового під час подій Революції гідності.

Йдеться про Дмитра Липового, який перебуває у національному розшуку, повідомляє Суспільне з посиланням на рішення суду.

В ухвалі зазначається, що зранку 20 лютого 2014 року озброєний підозрюваний побачив на балконі Національної музичної академії України ім. Чайковського «озброєних невстановлених слідством осіб, які здійснювали постріли у правоохоронців, та вирішив приєднатися до них», а потім також «передав власний мисливський карабін та патрони до нього невстановленій слідством особі». Отримавши карабін та патрони до нього, ця особа пройшла на балкон Академії, де «вчинила із вказаного карабіну щонайменше три прицільні постріли по працівниках правоохоронних органів та військовослужбовцях, які перебували неподалік Стели Незалежності на Майдані».

Того дня, йдеться в ухвалі, СБУ, МВС та ЗСУ під виглядом проведення антитерористичної операції здійснили розгін мітингувальників на Майдані та прилеглих вулицях, у результаті чого було вбито 10 мітингувальників, 127 особам заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також загинули 5 силовиків, 14 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Підозрюваному інкримінують вбивство військовослужбовця військової частини №3033 та міліціонера роти особливого призначення "Беркут" та поранення військовослужбовця військової частини №3026 (ст. 348 КК України).

В ухвалі вказано, що щодо уродженця Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і що він 10 лютого 2020 року "оголошений у міжнародний розшук".

Водночас на сайті Інтерполу немає даних про розшук Липового.

Рішення про арешт Липового ухвалила суддя Світлана Волкова, відома, зокрема, тим, що у 2014 році відпустила з-під варти командира спецроти "Беркута" Дмитра Садовника, підозрюваного в розстрілі активістів Майдану.

Як повідомлялося, стаття 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу) підпадає під дію закону про амністію учасників Майдану.