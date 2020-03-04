Ідея скасування амністії для учасників Революції гідності є безглуздою - Рябошапка

Ідея скасування амністії для учасників Революції гідності є безглуздою з юридичної точки зору.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради, передає кореспондент Укрінформу.

“Про амністію щодо справ Майдану - я вважаю це (скасування амністії - ред.) безглуздою ідеєю, і безглуздою з юридичної точки зору, тому що це жодним чином не покращить ситуацію. Але цей закон необхідно було б змінити, бо там є щонайменше одна норма, яка заважає розслідувати справи, незалежно від того, хто міг бути особою, яка вчинила ці злочини. Ця норма стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно виправити”, - вважає Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 лютого 2014 року ухвалила закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів. Він передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.

20 лютого 2020 року т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова виступила за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції Гідності.