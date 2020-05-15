ВАКС залишив чинною заставу у понад 5 мільйонів для фігуранта справи Укроборонпрому

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід у вигляді застави розміром 5 млн 255 тис. грн одному з підозрюваних у справі ТОВ «Оптимумспецдеталь».

Про це у Facebook інформує Апеляційна палата ВАКС.

«14 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги прокурора та захисника на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.05.2020 р., якою відмовлено у задоволенні клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у вигляді застави. За результатами судового засідання колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційних скарг та залишила в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ця ухвала є остаточною, набуває чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 8 травня у САП повідомили, що оскаржили запобіжний захід у вигляді застави розміром 5 млн 255 тис. гривень, обраний для одного з фігурантів у справі корупції в Укроборонпромі.

За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Жукова, який є партнером засновника «Оптимумспецдеталь» Андрія Рогози. Вони були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром".