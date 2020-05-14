Високі професійні стандарти: Укрінформ увійшов до ТОП-6 рейтингу ІМІ

Список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів очолили відразу шість онлайн-медіа, серед яких і є Укрінформ.

Такими є результати аналізу 19 онлайн-медіа, проведеного ГО "Інститут масової інформації" за підтримки "Інтерньюз-Нетворк" у квітні 2020 року, повідомляє ІМІ.

"Відразу шість онлайн-медіа очолили список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів: "Дзеркало тижня", "Український тиждень", "Ліга", Укрінформ, "Букви” та Суспільне... 98,5% матеріалів на вищезазначених ресурсах не містили порушень професійних стандартів журналістики", - зазначають аналітики.

За їхніми словами, на ресурсах-лідерах журналісти та редактори надзвичайно ретельно ставляться до джерел інформації та не дозволяють собі оціночних суджень у новинних матеріалах.

Друге місце за рівнем дотримання професійних стандартів посіла "Українська правда": на ресурсі 97,5% матеріалів не містили порушень. "Переважну більшість новин на ресурсі було написано без жодних порушень професійних стандартів журналістики. Так, стандарт балансу та відокремлення фактів від коментарів на сайті було дотримано в 99% матеріалів. Рівень дотримання достовірності ще вищий і становить 99,5%", - ідеться у дослідженні.

На третьому місці вдруге поспіль опинився сайт РБК-Україна, і цього разу до нього приєдналися сайти "Цензор" і "Гордон".

Щодо РБК-Україна зазначається, що, порівняно з попереднім моніторинговим періодом, ресурс покращив свій показник на 2,5%. Рівень дотримання професійних стандартів на ньому становив 94,5%.

На сайтах "Цензор" і "Гордон", за даними дослідження, 94% матеріалів написано без порушень професійних стандартів. "На сайті "Цензор" найчастіше порушувався стандарт балансу – у 5% матеріалів. Показники ресурсу не змінилися, порівнюючи з попередньою хвилею моніторингу... Сайт "Гордон" поліпшив свої результати на 4%, порівняно з попередньою хвилею моніторингу", - інформують аналітики.

Водночас найгіршими сайтами за рівнем дотримання професійних стандартів стали "Страна" (лише 68% матеріалів без порушень) та "Знай.юа", де тільки 16% матеріалів написано без порушень (тобто переважна більшість матеріалів на цьому порталі не має стосунку до професійної журналістики), наголошують аналітики.

Дослідження ІМІ засвідчило, що в українських онлайн-медіа найчастіше порушується професійний журналістський стандарт відокремлення фактів від коментарів - у середньому його дотримано в 91% матеріалів. Найчастіше його було порушено на таких сайтах: "Знай.юа" (у 75% від загальної кількості матеріалів), "Страна" (у 25%), "Обозреватель" (у 18%). Не було зафіксовано таких порушень на сайтах Укрінформу та "УТ".

На другому місці – порушення стандарту достовірності (його було дотримано в 94,5% від загальної кількості матеріалів). Найбільше таких порушень, за даними ІМІ, містилося на сайті "Обозреватель" (у 12,5% від загальної кількості новин), а також на сайтах "Сегодня" та "Страна" (на рівні 12%). Найвищий рівень достовірності зафіксовано на сайтах Укрінформу, Суспільного та "Букви".

При цьому підкреслюється, що рівень дотримання стандарту достовірності зріс на 2% проти попередньої хвилі моніторингу.

Водночас найкраще, за інформацією аналітиків, дотримуються в онлайн-медіа стандарту балансу думок/точок зору – в 97% від загальної кількості матеріалів.

"У середньому рівень збалансованості становив 97%, і це на 2,5% вище, ніж за попередньої хвилі моніторингу. Найбільше незбалансованих новин містилося на сайті "Страна". Не зафіксовано новин з порушенням стандарту балансу на сайтах "Український тиждень", "Дзеркало тижня", "Ліга", "Букви" та сайті суспільного мовника", - зазначають дослідники.

Вони уточнюють, що порушення цього стандарту найчастіше фіксується в новинах з ознаками замовлення, оскільки такі новини є однобокими.

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"Практично всі досліджувані медіа продемонстрували зростання професійних стандартів з початку карантину. На деяких сайтах воно і справді є високим, наприклад сайт 24-го каналу (7-ме місце - ред.) продемонстрував зростання на 7,5%, як порівняти з попередньою хвилею дослідження... Однак, деякі медіа продовжують гнатися за сумнівною сенсаційністю і поширюють неперевірену інформацію, джерелом якої переважно є соціальні мережі", - констатують дослідники.

Моніторинговий аналіз проводився у квітні 2020 року в 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ (десять найрейтинговіших, сім ЗМІ, що підписали меморандум Медіаруху за дотримання професійних стандартів, а також два сайти, які висловили бажання бути в переліку медіа, що підлягають моніторингу): obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua (М), liga.net (М), ukrinform.ua (М), zn.ua (М), censor.net.ua (М), tyzhden.ua (М), interfax.com.ua (М), suspilne.media, bykvu.com. Загальна вибірка становила 1900 матеріалів – по 100 матеріалів, узятих поспіль одночасно з кожного сайту.