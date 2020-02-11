Укрінформ знову серед лідерів рейтингу ІМІ за дотриманням професійних стандартів

Уперше відразу п'ять онлайн-медіа ("Український тиждень", Укрінформ, "Ліга", "Дзеркало тижня" та "Українська правда") разом посіли перше місце в рейтингу ГО "Інститут масової інформації" щодо дотримання журналістських стандартів.

Такими є результати аналізу 17 онлайн-медіа, проведеного ІМІ за підтримки "Інтерньюз-Нетворк" у січні 2020 року та оприлюдненого 11 лютого.

"98% матеріалів на вищезазначених ресурсах не містили порушень професійних стандартів журналістики", — йдеться у дослідженні.

Друге місце за рівнем дотримання професійних стандартів уперше посів "Цензор", на якому 94% матеріалів не містили порушень. Третє місце – сайт РБК-Україна.

Водночас, за даними ІМІ, найгіршими за рівнем дотримання професійних стандартів стали сайти "Страна" (лише 60% матеріалів без порушень) та "Знай.юа", де лише 14% матеріалів написано без порушень (тобто переважна більшість матеріалів на цьому порталі не має стосунку до професійної журналістики).

Як показало дослідження ІМІ, в українських онлайн-медіа найчастіше порушується професійний журналістський стандарт відокремлення фактів від коментарів. У середньому цей стандарт було дотримано в 90% матеріалів.

На другому місці – порушення стандарту достовірності (його було дотримано в 92,5% загальної кількості матеріалів), і найкраще дотримуються в онлайн-медіа стандарту балансу думок – у 94,5% загальної кількості матеріалів.

Із повним аналізом можна ознайомитися за посиланням.

Моніторинговий аналіз проводився в січні 2020 року в 17 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ (10 найрейтинговіших та сім ЗМІ, що підписали меморандум Медіаруху за дотримання професійних стандартів): obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, 112.ua, znaj.ua rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua (М), liga.net (М), ukrinform.ua (М), zn.ua (М), censor.net.ua (М), tyzhden.ua (М), interfax.com.ua (М). Загальна вибірка становила 850 матеріалів – по 50 матеріалів, узятих підряд одночасно з кожного сайту, який було охоплено моніторингом.

Із методологією дослідження можна ознайомитися тут.