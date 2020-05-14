У Фонді соцстрахування звільняють голову виконавчої дирекції

Правління Фонду соцстрахування вирішило звільнити Олену Думу із посади голови виконавчої дирекції фонду та покласти виконання обов’язків на начальника фінансово-економічного управління виконавчої дирекції Фонду Тетяну Михайленко.

Відповідне рішення ухвалено на екстреному засіданні правління Фонду соціального страхування України 14 травня під головуванням голови правління Фонду, першого заступника міністра соціальної політики Євгена Котика, повідомляють у ФСС.

Як зазначається, на засіданні розглядали результати роботи тимчасової комісії Фонду з вивчення питання щодо дотримання директором виконавчої дирекції ФСС Оленою Думою законодавства України про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 31 січня 2020 до 22 квітня 2020 року.

"Тимчасовою комісією встановлені численні факти грубого порушення Думою О.О. законодавства про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших законів та нормативно-правових актів Фонду. Правлінням Фонду прийнято рішення про звільнення Олени Думи із займаної посади та покладено виконання обов’язків директора виконавчої дирекції Фонду на начальника фінансово-економічного управління виконавчої дирекції Фонду Тетяну Михайленко", - наголошується в повідомленні.

Крім того, надано протокольне доручення виконавчій дирекції ФСС щодо направлення інформації про результати роботи тимчасової комісії Фонду до відповідних правоохоронних органів.

Як відомо, Олена Дума призначена директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 34-р від 24 січня 2020 року.

31 січня 2020 року ексміністр соціальної політики України Юлія Соколовська та її ексзаступник та ексголова правління Фонду соціального страхування України Олег Коваль представили колективу новопризначеного директора виконавчої дирекції Фонду Олену Думу.