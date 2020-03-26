Фонд соцстрахування заборгував майже 900 мільйонів виплат - Денісова

Фонд соціального страхування України має заборгованість з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення у майже 900 млн грн.

Про це повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Під час моніторингового візиту з’ясовано, що станом на 01.03.2020 заборгованість з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення склала 892,8 млн грн, при цьому залишок коштів на початок місяця складав 353,05 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

На 11 березня залишалась не профінансованою заборгованість на матеріальне забезпечення за період з 21 лютого по 10 березня (12 робочих днів) у розмірі 760,7 млн грн. Зокрема, допомога по тимчасовій непрацездатності – 545,8 млн гривень; допомога по вагітності і пологах – 206,9 млн гривень. Прострочена заборгованість (2 робочих дні) – 89,4 млн гривень, строкова заборгованість (10 робочих днів) – 671,3 млн гривень.

"Що стосується фактичних надходжень і фактичних видатків та їх потреби за січень, лютий 2020 року вбачається, що з січня є тенденція збільшення заборгованості з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення", - зазначила Денісова.

Однак, наголошує омбудсмен, директор виконавчої дирекції фонду не надав обґрунтованої інформації щодо вжиття дієвих заходів, спрямованих на стабілізацію фінансового стану фонду та попередження подальшого зростання заборгованості з виплат застрахованим особам матеріального забезпечення.

Денісова додала, що звернеться із проханням до Рахункової палати здійснити фінансовий аудит ефективності використання коштів фонду та до Державної служби України з питань праці щодо проведення перевірки дотримання трудових прав працівників виконавчої дирекції фонду.