В Україні проведуть клінічні випробування "Амізону" для лікування хворих на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічного випробування препарату "Амізон" для лікування хворих на COVID-19.

Відповідний наказ за підписом міністра охорони здоров'я Максима Степанова оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться у документі.

Згідно з додатком до наказу, це має бути"багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективностіта безпеки препарату АМІЗОН® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ "Фармак", в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів з захворюванням COVID-19 , яке викликане вірусом SARS-CoV-2, середнього ступеню важкості".

Клінічне випробування буде проведено: