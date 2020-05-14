В Україні проведуть клінічні випробування "Амізону" для лікування хворих на COVID-19
Відповідний наказ за підписом міністра охорони здоров'я Максима Степанова оприлюднений на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться у документі.
Згідно з додатком до наказу, це має бути"багатоцентрове, подвійне-сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження ефективностіта безпеки препарату АМІЗОН® МАКС, капсули 0,5 г, виробництва АТ "Фармак", в комбінації з базовою терапією, у пацієнтів з захворюванням COVID-19 , яке викликане вірусом SARS-CoV-2, середнього ступеню важкості".
Клінічне випробування буде проведено:
- в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" та Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології;
- в алергологічному відділенні КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради";
- в відділенні пульмонології КНП "Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради;
- інфекційному відділенні КНП "Київська міська клінічна лікарня №9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- інфекційному відділенні для дорослих КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради
- відділенні №2 КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради", та Івано-Франківському національному медичному університеті на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології,
- у відділенні №10 КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради, та Одеському Національному медичному університеті на кафедрі інфекційних хвороб.