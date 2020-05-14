Кириленко: У разі відкриття КПВВ ситуація з COVID-19 може бути непередбачуваною
Про це на пресбрифінгу в Краматорську повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає кореспондент Укрінформу.
Кириленко нагадав, що «червоний» режим в області триває. Тобто в’їхати сюди може лише особа, яка має реєстрацію на території, підконтрольній української владі, а також працівники, відповідальні за життєзабезпечення регіону.
Тимчасова заборона на перетин лінії розмежування залишається чинною.
«На окупованій території є далеко непоодинокі випадки, за нашою інформацією, захворювань на COVID-19. Утім, окупаційна влада такі факти банально приховує. І в разі відкриття КПВВ, на підконтрольній української владі території ситуація може бути непередбачуваною», - пояснив Кириленко.
Водночас він додав, що пропуск через КПВВ може бути дозволено з вагомих гуманітарних причин. Такі рішення ухвалюються безпосередньо командуванням ООС в особливому порядку.
Як повідомлялося, на Донбасі припинено вільний рух громадян і транспортних засобів через КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами, а також запроваджено обмеження на в'їзд і виїзд в зону ООС.
Станом на 13 травня на COVID-19 захворіли 102 мешканці Донецької області. Троє пацієнтів померли, 31 – одужав.
Фото: dn.gov.ua