До витоку даних українців можуть бути причетні посадовці МВС та Міграційної служби - ДБР

До витоку даних українців можуть бути причетні посадовці МВС та Міграційної служби - ДБР

Укрінформ
ДБР розслідує можливу причетність посадовців головного сервісного центру МВС та ДМС до витоку інформації, що містила персональні дані громадян України, та була розповсюджена в одному з анонімних Telegram-каналів.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Слідчі головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному з анонімних телеграм каналів», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадовці головного сервісного центру МВС України та ДМС.

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Досудове розслідування розпочато за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного телеграм-каналу.

Зі свого боку в Офісі омбудсмана заявили, що перевірять додержання вимог захисту персональних даних під час роботи порталу "Дія".

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