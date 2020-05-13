До витоку даних українців можуть бути причетні посадовці МВС та Міграційної служби - ДБР

ДБР розслідує можливу причетність посадовців головного сервісного центру МВС та ДМС до витоку інформації, що містила персональні дані громадян України, та була розповсюджена в одному з анонімних Telegram-каналів.

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Слідчі головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному з анонімних телеграм каналів», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадовці головного сервісного центру МВС України та ДМС.

Досудове розслідування розпочато за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного телеграм-каналу.

Зі свого боку в Офісі омбудсмана заявили, що перевірять додержання вимог захисту персональних даних під час роботи порталу "Дія".