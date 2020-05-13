Кабмін заборонив українцям їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами з 1 вересня

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Уряд доручив Міністерству закордонних справ поінформувати уряд Республіки Білорусь про зупинення з 1 вересня дії відповідного пункту Угоди про безвізові поїздки громадян.

Як відомо, згідно з угодою від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.

Тепер же в'їзд до Білорусі зі звичайним паспортом з 1 вересня скасовується, але в'їхати звідти на територію України можна буде зі звичайним паспортом.

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Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, через те, що внутрішній паспорт України (у формі книжечки) має низький рівень захисту, зросла кількість підробок документа. Окрім того, відсутність в паспорті українців інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу. При цьому закордонний паспорт прискорить пропуск на кордоні.