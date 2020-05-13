Ситуацію із пожежами можна відстежувати онлайн у смартфоні — Держлісагентство

На мапі "Ліс у смартфоні" з’явилася нова функція - "Класи пожежної небезпеки", завдяки якій можна буде оперативно відстежувати ситуацію в лісових господарствах, що входять до сфери управління Держлісагентства.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook.

"Продовжуємо діджиталізацію галузі. На мапі «Ліс у сматрфоні» з’явилася нова функція – «Класи пожежної небезпеки». Відтепер, інформаційні технології допомагатимуть громадянам, а особливо місцевим органам влади та ОТГ оперативно відстежувати ситуацію з пожежною безпекою в лісових господарствах, що входять до сфери управління Держлісагентства. Також мапа стане в пригоді й працівникам ДСНС", - написав Заблоцький.

Він пояснив, що, обравши на мапі шар «Пожежна небезпека», можна детально ознайомитися з природними класами пожежної небезпеки на окремих ділянках лісу (вони пофарбовані у відповідні кольори). Клас природної пожежної небезпеки визначається відповідно до породи та віку насаджень.

Голова відомства наголосив, що мета проєкту – моніторинг та класифікація можливих осередків пожеж та пожежонебезпечних ситуацій на території України.

Ситуацію, що відображається на мапі, обіцяють оновлювати постійно.

"Наразі наші фахівці продовжують роботу над наповненням та вдосконаленням цього сервісу", - запевнив Заблоцький.

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Як повідомляв Укрінформ, з кінця березня до 23 квітня в Житомирській та Київській областях від пожеж постраждало близько 40-50 тис. гектарів територій.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4,3 тис. га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Надзвичайною ситуацією було завдано понад 700 млн грн збитків.

Фахівці попереджали, що коли не вжити термінових заходів, в липні в Україні може виникнути друга, більш масштабна та руйнівна, хвиля пожеж.