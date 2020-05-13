МОЗ планує створити мережу центрів з контролю за захворюваністю

Міністерство охорони здоров'я разом з експертами перегляне законопроєкт про санітарно-епідемічне благополуччя населення.

Про це на брифінгу з нагоди Європейського тижня громадського здоров’я сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нашій системі ми хочемо вибудувати систему протиепідемічного захисту, яка буде базуватися на вертикальній системі центрів по контролю хвороб... Ми переглядаємо написаний нами законопроєкт про санітарно-епідемічне благополуччя населення і систему громадського здоров'я, в частині більшої централізації повноважень саме в системі готовності до реагування. Ми з цього тижня знову ж таки збираємо в онлайні і в подальшому до дискусій всіх експертів, які були долучені до написання попередньої версії законопроєкту для його перегляду, актуалізації і подання його до Верховної Ради для затвердження законопроєкту про громадське здоров’я, який буде передбачати створення мережі центрів по контролю за захворюваністю", - сказав Ляшко.

Він додав, що окремим компонентом в цій системі є система протиепідемічного захисту, яка повинна бути налагоджена і працювати в рамках постійної готовності до загроз, які можуть виникати, зокрема загроз хімічних, токсикологічних та радіологічних.

Нагадаємо: станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, померли 425 осіб, одужали 3 373.