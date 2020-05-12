Евакуаційним рейсом доправили тіло загиблої в Нідерландах українки

Тіло українки, яку 10 травня виявили мертвою у порту Роттердама, доправили на Батьківщину евакуаційним спецрейсом, яким із Нідерландів прибули 177 громадян України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Спецрейсом, яким в Україну вилетіли 177 українських моряків, було відправлено й тіло загиблої 39-річної українки”, - розповів український консул у Нідерландах Юрій Карпук.

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Згідно з інформацією на сайті аеропорту "Бориспіль", літак із Амстердама прибув о 14.50.

Раніше повідомлялося, що спецрейс з Нідерландів 12 травня доправить громадян України - членів екіпажів круїзних лайнерів. Крім 177 українців, на борту авіалайнера також перебувають двоє росіян, 28 громадян Молдови та громадянин Румунії.

Як повідомляв Укрінформ, 10 травня в порту Роттердама у воді знайшли мертвою 39-річну громадянку України. Жінка була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess.

За попередніми даними поліції, смерть українки настала внаслідок самогубства.