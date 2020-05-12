Евакуаційним рейсом доправили тіло загиблої в Нідерландах українки
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
“Спецрейсом, яким в Україну вилетіли 177 українських моряків, було відправлено й тіло загиблої 39-річної українки”, - розповів український консул у Нідерландах Юрій Карпук.
Згідно з інформацією на сайті аеропорту "Бориспіль", літак із Амстердама прибув о 14.50.
Раніше повідомлялося, що спецрейс з Нідерландів 12 травня доправить громадян України - членів екіпажів круїзних лайнерів. Крім 177 українців, на борту авіалайнера також перебувають двоє росіян, 28 громадян Молдови та громадянин Румунії.
Як повідомляв Укрінформ, 10 травня в порту Роттердама у воді знайшли мертвою 39-річну громадянку України. Жінка була членом екіпажу пришвартованого у порту судна Regal Princess.
За попередніми даними поліції, смерть українки настала внаслідок самогубства.