Рівень громадської активності в Україні оцінили як середній - опитування

Представники громадських організацій оцінюють рівень розвитку громадянського суспільства в Україні як середній.

Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва "Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?", презентація якого транслювалася на YouTube-каналі Укрінформу.

"Якщо говорити про рівень громадської активності в Україні, то більшість опитаних оцінила його наразі як середній. Насправді, така оцінка є достатньо давно, тому що такі опитування ми проводимо вже не один рік, і приблизно оцінка не змінюється. Але якщо дивитися ретроспективно, то є суттєвий сплеск після 2014-го року, після цього він приблизно на одному рівні", - зазначив аналітик "Демініціатив" Андрій Сухарина.

За його словами, згідно з результатами опитування представників громадських організацій, спалах епідемії коронавірусу мав певний вплив на громадянську активність (не погодилися з цим твердженням лише близько 20% опитаних).

"Також можемо говорити про те, що зараз спалах епідемії показав людям їхні можливості та силу. Це одне з таких питань, яке розділило респондентів. Тому що цей варіант набрав приблизно однакову кількість відповідей як "за", так і "проти", – зазначив Сухарина.

Як він зауважив, представники ГО здебільшого погоджуються з тим, що боротьба з епідемією показала: громадяни готові давати гроші на речі, які вони вважають важливими.

"Стосовно активізації громадської активності людей: більшість опитаних сказали, що рівною мірою і можуть погодитися, і не погоджуються. Як на мене, це пов'язано з тим, що громадянська активність може бути різною. Зараз суттєво менше традиційної громадянської активності – те, що можна зробити руками, ногами. Але вона перемістилася, в тому числі, в мережу Інтернет", - зазначив Сухарина.

Він поінформував, що, згідно з результатами опитування, більшість представників ГО згодні, що пандемія примножила в суспільстві те, що визначається як соціальний капітал. Натомість питання, чи проявили себе та стали відомими в суспільстві низка громадських організацій та лідерів під час пандемії, розділило опитаних.

"Більшість каже, що все-таки такого не відбулося, тому що якщо революція чи війна однозначно сформували певних нових громадянських чи політичних лідерів, то тут поки цього не трапилося", - сказав Сухарина.

Крім того, як зазначає аналітик, на думку більшості опитаних, під час пандемії не відбулося зародження нових громадських рухів і не відбулося істотної зміни впливовості партійно-політичних структур чи незалежних громадянських структур.

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» з 15 квітня по 1 травня 2020 року серед представників громадських організацій. Загалом отримано 75 відповідей.

Онлайн-пресконференція «Громадянське суспільство в умовах пандемії COVID-19: як громадські організації справляються з новою реальністю?» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.