Сервісні центри МВС запрацювали, але стати в е-чергу можна не всюди

Попередня реєстрація в електронні черги в сервісних центрах МВС України тимчасово недоступна через технічні проблеми.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС у Facebook.

«Друзі, перепрошуємо за незручності - наразі онлайн-запис доступний лише для запису в сервісні центри МВС м. Києва та Дніпропетровської області», - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб записатися в чергу на отримання послуги сервісного центру МВС, громадянам необхідно зателефонувати на довідковий телефон Регіонального сервісного центру МВС у тому регіоні, де та чи інша особа проживає.

У Головному сервісному центрі МВС запевнюють, що «наші фахівці працюють 24/7 для того, щоб онлайн-запис був доступний для всіх регіонів».