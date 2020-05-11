Степанов розповів про пілотний проєкт медреформи на Полтавщині

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу у Полтаві 11 травня, який транслювався на Youtube-каналі Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо подивитись, в якому саме пілоті працювали Полтавська область з одного боку, а з іншого боку подивитись, що було впроваджено у нас з 1 квітня, - це зовсім інші речі. Полтавська область працювала в пілотному проєкті, коли саме був запроваджений принцип оплати за медичну послугу. Медичну послугу сплачували за конкретний пролікований випадок, конкретно за складність випадку, коли було запроваджено коефіцієнти. Це повністю відрізняється від того експерименту, який запровадили в цілому по всій країні, починаючи з 1 квітня, від експерименту, від якого почала потерпати медицина. І все це може призвести до дуже страшних наслідків, а саме: до закриття лікарень, до звільнення медичних працівників», - наголосив Степанов.

Він зазначив, що під час робочого візиту до Полтави відвідає обласну клінічну лікарню, станцію екстреної медицини та медицини катастроф, а також Хорольську центральну районну лікарню, аби поспілкуватися з медиками, «які працювали в цьому експерименті». За словами очільника міністерства, він вивчить досвід пілотного проєкту, аби якісні зміни, що відбулися в медицині Полтавщини, запровадити по всій Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Степанов сьогодні перебуває у Полтавській області з робочою поїздкою.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official/