В Україні запускають акцію "Подякую ветерану на відстані"

Міністерство у справах ветеранів спільно з благодійним фондом "Let`s help" та Укрпоштою ініціювали проведення акції "Подякуй ветерану на відстані".

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Привітати ветеранів, навіть у режимі карантину, може кожен охочий, не виходячи з дому. В рамках акції "Подякуй ветерану на відстані" є можливість надіслати справжню листівку з подякою та унікальним текстом привітання безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Для цього необхідно перейти за посиланням на сайт Укрпошти. Також на сайті Укрпошти можна обрати один з кількох варіантів допомоги ветеранам.

"Укрпошта доставить все ветеранам в будь-який куточок країни просто в руки. Давайте разом приділимо увагу тим, хто її заслужив та потребує як ніколи", - додали у Мінветеранів.