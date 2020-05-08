В Україні запускають акцію "Подякую ветерану на відстані"
Укрінформ
Міністерство у справах ветеранів спільно з благодійним фондом "Let`s help" та Укрпоштою ініціювали проведення акції "Подякуй ветерану на відстані".
Про це інформує пресслужба міністерства.
"Привітати ветеранів, навіть у режимі карантину, може кожен охочий, не виходячи з дому. В рамках акції "Подякуй ветерану на відстані" є можливість надіслати справжню листівку з подякою та унікальним текстом привітання безкоштовно", - йдеться у повідомленні.
Для цього необхідно перейти за посиланням на сайт Укрпошти. Також на сайті Укрпошти можна обрати один з кількох варіантів допомоги ветеранам.
"Укрпошта доставить все ветеранам в будь-який куточок країни просто в руки. Давайте разом приділимо увагу тим, хто її заслужив та потребує як ніколи", - додали у Мінветеранів.