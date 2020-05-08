Маски, захисні окуляри, щитки: Туреччина передала Україні гуманітарну допомогу

Туреччина для протидії поширенню коронавірусу надала Україні гуманітарну допомогу, літак з якою сьогодні прибув в Україну.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, який разом з представниками МОЗ та Посольства Туреччини зустрічав вантаж в аеропорту.

«Сьогодні літак "Турецьких Авіаліній» доставив у аеропорт "Бориспіль" гуманітарний вантаж від Турецької Республіки: 150 000 масок, захисні окуляри, щитки, дезінфектор...», - написав дипломат.

Туреччина надіслала гуманітарну допомогу Україні / Фото: Vasyl Bodnar

Він подякував турецьким друзям за підтримку та солідарність із Україною.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні cтаном на ранок 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361 летальний, одужало 2706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків. За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області, Чернівецькій області, Закарпатській області та місті Київ.