Охоронні фірми передавали

Охоронні фірми передавали "ДНР" дані про стратегічні об'єкти в Україні — СБУ

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Укрінформ
Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили діяльність кількох охоронних фірм, які передавали інформацію про об’єкти критичної інфраструктури терористичній організації «ДНР».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що засновками бізнесу є троє колишніх правоохоронців з Донецька. У 2014 році вони переїхали на контрольовану українською владою територію, проте головний офіс продовжував функціонувати у Донецьку. Зловмисники отримали дозволи «органів влади псевдореспублік» на надання охоронних та протипожежних послуг «державним підприємствам та установам ДНР». Організатори регулярно сплачували податки до так званого бюджету ДНР, частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних формувань», - йдеться у повідомленні.

На контрольованій українською владою території бізнесмени надавали послуги зі встановлення та забезпечення діяльності систем безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Серед клієнтів комерсантів були підприємства, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури держави.

Слідчі та кіберфахівці СБ України задокументували, що через інтеграцію систем безпеки інформацію, у тому числі технічного характеру, зі стратегічних підприємств передавали до головного офісу в Донецьку. Слідство перевіряє версію про співпрацю організаторів з так званими органами державної безпеки самопроголошеної «ДНР».

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Зазначається, що у результаті проведених заходів на території 4 регіонів України протиправну діяльність охоронних фірм заблоковано. Під час проведених слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

Наразі тривають слідчі дії з трьома співзасновниками охоронного бізнесу, За їх результатами буде прийнято рішення щодо притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

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