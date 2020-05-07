Охоронні фірми передавали "ДНР" дані про стратегічні об'єкти в Україні — СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що засновками бізнесу є троє колишніх правоохоронців з Донецька. У 2014 році вони переїхали на контрольовану українською владою територію, проте головний офіс продовжував функціонувати у Донецьку. Зловмисники отримали дозволи «органів влади псевдореспублік» на надання охоронних та протипожежних послуг «державним підприємствам та установам ДНР». Організатори регулярно сплачували податки до так званого бюджету ДНР, частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних формувань», - йдеться у повідомленні.

На контрольованій українською владою території бізнесмени надавали послуги зі встановлення та забезпечення діяльності систем безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Серед клієнтів комерсантів були підприємства, які відносяться до об’єктів критичної інфраструктури держави.

Слідчі та кіберфахівці СБ України задокументували, що через інтеграцію систем безпеки інформацію, у тому числі технічного характеру, зі стратегічних підприємств передавали до головного офісу в Донецьку. Слідство перевіряє версію про співпрацю організаторів з так званими органами державної безпеки самопроголошеної «ДНР».

Зазначається, що у результаті проведених заходів на території 4 регіонів України протиправну діяльність охоронних фірм заблоковано. Під час проведених слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

Наразі тривають слідчі дії з трьома співзасновниками охоронного бізнесу, За їх результатами буде прийнято рішення щодо притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ