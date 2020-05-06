Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про військові розробки

Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента російської ФСБ, який намагався отримати таємну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники СБУ встановили, що мешканець Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, що цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українську спецслужбу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агента затримали 6 травня під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо сучасного ракетного комплексу.

За висновками експертів, інформація, яка мала потрапити до російської спецслужби, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності держави.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання агенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.

Фото: СБУ