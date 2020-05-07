Активісти влаштували світлове шоу на підтримку Стерненка

Увечері 6 травня активісти прийшли на Банкову, щоб підтримати активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє Укрінформ

За інформацією активістів, Стерненку упродовж тижня можуть вручити підозру в скоєнні умисного вбивства. На будівлю Офісу президента транслюють зображення з активістом і гаслами "Руки геть від Стерненка" і "Маю право на захист".

Активісти висловили підтримку Стерненку у Києві // Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Активісти вимагали, аби Президент Володимир Зеленський взяв справу під особистий контроль і забезпечив розслідування.

Подібні акції відбулися і в інших містах України, зокрема в Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові та Тернополі.

Акція на підтримку Стерненка у Харкові // Фото: Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

"Вони (влада, - ред) фактично хочуть відібрати в нас наше право на самозахист. Ми зібралися тут, бо до нас дійшла інформація про те, що з дня на день Сергієві збираються оголосити підозру. Підозру за 115 статтею ККУ про умисне вбивство", — розповідає одна з учасників акції, львів'янка Меланія Подоляк.

Акція на підтримку Стерненка у Львові // Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.