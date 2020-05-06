Евакуація українців: МАУ здійснить спецрейс із Бангкока 13 травня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить спецрейс за маршрутом Бангкок-Київ 13 травня для евакуації українських громадян.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Таїланді у Facebook.

"За результатами проведеного посольством 3-4 травня опитування повідомляємо про здійснення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" спеціального комерційного рейсу PS1172 за маршрутом Бангкок-Київ. Виліт заплановано з міжнародного аеропорту "Суварнабхумі" міста Бангкок 13 травня о 10:55", - йдеться у дописі.

Зазначається, що квитки на спецрейс можна придбати на сайті авіакомпанії.

Диппредставництво також наголошує, що не формує списки пасажирів на спецрейс – вилетіти ним зможуть лише ті громадяни, які придбають квиток. Але рекомендації про те, як можна добратись до Бангкока, насамперед з островів Пхукет, Самуї або Пханган, Патаї, дипломати готові надати додатково.

"Нагадуємо, що усі громадяни, які планують в’їхати в Україну та дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", можуть проходити 14-денну самоізоляцію за місцем проживання", - зазначили у посольстві.

Громадяни, які не надають згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", підлягатимуть госпіталізації до визначених закладів обсервації на такий же період. Їх після придбання квитка на рейс МАУ PS1172 просять негайно поінформувати про це посольство.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Водночас, від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.