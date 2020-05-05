МАУ поверне українців з Баку 11 травня - посольство

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 11 травня виконає спецрейс Київ-Баку для повернення громадян України та іноземців з правом проживання в Україну.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Азербайджанській Республіці.

«Нам спільно з МАУ вдалося організувати спецрейс Баку-Київ, який має повернути громадян України та іноземців з правом проживання в Україну», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, борт Баку – Київ вилітає о 15.30 11 травня (за бакинським часом). Приліт до Києва – о 18.20 того ж дня (за київським часом). Квитки можна придбати на сайті МАУ.

Рейс призначений для громадян України та іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні.

З 16 березня припинено в’їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства (є кілька винятків – власники посвідок на проживання в Україні, дипломати, члени їхніх родин).

Усіх, хто буде летіти до Києва, дипвідомство просить потурбуватися про індивідуальний захист в аеропортах та у літаку – маска, медичні рукавички, антисептик.

Перед посадкою громадян перевірять на основні прояви коронавірусу. Пасажирів з очевидними симптомами на борт не пустять.

Після прибуття до України, усі, хто був на борту, мають пройти 14-денний карантин – самоізолюватися вдома або пройти обсервацію у спеціально облаштованому місці.

