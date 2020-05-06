Пенсіонери з окупованих територій отримають гроші після карантину - ПФУ

Пенсіонери з тимчасово окупованих територій, які дотримуються вимог чинного законодавства України, зможуть після скасування карантинних обмежень та відкриття КПВВ отримати свої пенсії в повному обсязі.

Про це 6 травня на брифінгу в Краматорську заявила начальник ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на питання, чи зможуть пенсіонери з тимчасово окупованої території після скасування карантину та відкриття КПВВ отримати свою пенсію в повному обсязі, Рад сказала: «Звичайно, в нас всі нараховані суми. Якщо людина звертається, дотримується вимог чинного законодавства, вона отримає всі свої пенсійні виплати».

Як повідомлялося, Україна з 16 березня обмежила в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках запровадженого через коронавірус карантину, що діятиме щонайменше до 22 травня.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.

У Донецькій області захворіли на COVID-19 86 людей, з яких 3 померли, 17 – одужали, решта ще лікуються.