Пенсіонери з окупованих територій отримають гроші після карантину - ПФУ
Про це 6 травня на брифінгу в Краматорську заявила начальник ГУ Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відповідаючи на питання, чи зможуть пенсіонери з тимчасово окупованої території після скасування карантину та відкриття КПВВ отримати свою пенсію в повному обсязі, Рад сказала: «Звичайно, в нас всі нараховані суми. Якщо людина звертається, дотримується вимог чинного законодавства, вона отримає всі свої пенсійні виплати».
Як повідомлялося, Україна з 16 березня обмежила в'їзд і виїзд в зону ООС в рамках запровадженого через коронавірус карантину, що діятиме щонайменше до 22 травня.
Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.
У Донецькій області захворіли на COVID-19 86 людей, з яких 3 померли, 17 – одужали, решта ще лікуються.