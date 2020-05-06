Глава МОЗ пояснив причину затримки захисних костюмів з Китаю

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому досі Україна не отримала з Китаю костюми біозахисту для лікарів.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Генеральною митною службою Китайської Народної Республіки 25 квітня було прийнято рішення щодо введення додаткового контролю, необхідності подання додаткових документів для всіх компаній-експортерів, які експортують засоби індивідуального захисту з території Китаю. І ті компанії, які мають сертифікати відповідності некитайського походження. В нашому випадку ті костюми біологічного захисту, які були закуплені МОЗ, вони мають сертифікати європейських лабораторій, сертифікати відповідностей, які підтверджують якість цих костюмів", - сказав Степанов.

Але він зазначив, що Китай продовжив термін отримання цих додаткових дозволів протягом 10 календарних днів.

За словами міністра, китайська компанія вже повідомила, що всі без винятку костюми біологічного захисту готові до відвантаження, та найближчими днями вони отримуватимуть відповідний дозвіл і відправлятимуть костюми в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я доручило ДП “Медичні закупівлі” провести закупівлю 90 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників. ДП “Медзакупівлі” мало придбати костюми за ціною 245 грн/одиниця в українського виробника «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ». Втім, за даними народного депутата Олексія Гончаренка, згодом МОЗ внесло зміни до річного плану закупівель і самостійно уклало договір з компанією-дистриб’ютором «МЕДДВІН» на закупівлю 71,374 тис. костюмів вартістю майже 500 грн/одиниця.