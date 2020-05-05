Через «прогули» захисників Онищенку призначать безкоштовного адвоката

ВАКС доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів імовірному організаторові «газових схем» та його спільниці.

Про це інформує пресслужба ВАКС у Facebook.

Зазначається, що 5 травня у ВАКС мало відбутися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням екснардепа, ймовірного організатора «газових схем», та його спільниці.

«Проте, засідання довелося перенести через неявку трьох захисників. Причини неявки колегія суддів ВАКС визнала неповажними та доручила Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів обом обвинуваченим», - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання заплановане на 10:00 6 травня 2020 року.

У суді нагадали, що ще 21 січня колегія суддів ВАКС дозволила здійснювати спеціальне судове провадження (заочне – ред.) у справі щодо ймовірного організатора «газових схем» та його спільниці.

Як повідомлялося, ексдепутат Верховної Ради України Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

11 лютого 2020 року адвокат Онищенка повідомив, що ексдепутат попросив Німеччину про надання політичного притулку.