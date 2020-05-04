У поліції підтвердили 142 випадки коронавірусу

Серед співробітників Національної поліції України - 142 лабораторно підтверджених діагнозів захворювання COVID-19.

Про це інформує пресслужба МВС.

«Станом на зараз у Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі – 17, Національна гвардія – 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій – 3, Державна міграційна служба – 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання», - йдеться у повідомленні.

Водночас у МВС України нагадали, що щодня на охорону публічного порядку заступає понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців та близько 2000 прикордонних нарядів.

Як повідомлялося, станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.