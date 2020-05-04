Суд дозволив ДБР вилучити в Чорновол посвідчення на нагородну зброю

Печерський районний суд Києва постановив ухвалу щодо надання дозволу слідчому Державного бюро розслідувань на вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю екснардепа Тетяни Чорновол.

Про це сама Чорновол написала у Facebook.

«Вручив мені слідчий ухвалу суду про вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю», - написала вона і виклала скрін з цієї ухвали суду і фото цих посвідчень.

В ухвалі суду, зокрема, зазначається, що суд ухвалив «надати слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, слідчому групи слідчих та\або прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Чорновол Тетяни Миколаївни", а саме: до оригіналу дозволу №4333, виданого 15 жовтня 2014 року на ім’я Тетяни Чорновол, на право зберігання, носіння автомата «АКС-74» калібром 5, 45 мм №6374003-89 (бланк посвідчення №693974); а також – до оригіналу дозволу № 3776, виданого 12 травня 2014 року на ім’я Тетяни Чорновол, на право зберігання, носіння пістолета «Форт 9» калібром 9 мм, №110012 (бланк посвідчення № 653734).

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Ухвалу постановила суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва.

Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

24 квітня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Тетяні Чорновол і ухвалив обрати їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.