Суд дозволив ДБР вилучити в Чорновол посвідчення на нагородну зброю

Суд дозволив ДБР вилучити в Чорновол посвідчення на нагородну зброю

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Укрінформ
Печерський районний суд Києва постановив ухвалу щодо надання дозволу слідчому Державного бюро розслідувань на вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю екснардепа Тетяни Чорновол.

Про це сама Чорновол написала у Facebook.

«Вручив мені слідчий ухвалу суду про вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю», - написала вона і виклала скрін з цієї ухвали суду і фото цих посвідчень.

В ухвалі суду, зокрема, зазначається, що суд ухвалив «надати слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, слідчому групи слідчих та\або прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Чорновол Тетяни Миколаївни", а саме: до оригіналу дозволу №4333, виданого 15 жовтня 2014 року на ім’я Тетяни Чорновол, на право зберігання, носіння автомата «АКС-74» калібром 5, 45 мм №6374003-89 (бланк посвідчення №693974); а також – до оригіналу дозволу № 3776, виданого 12 травня 2014 року на ім’я Тетяни Чорновол, на право зберігання, носіння пістолета «Форт 9» калібром 9 мм, №110012 (бланк посвідчення № 653734).

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Ухвалу постановила суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва.

Як повідомлялося, 10 квітня у будинку Чорновол співробітники ДБР провели обшук. Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

16 квітня Печерський суд обрав Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

24 квітня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату Тетяні Чорновол і ухвалив обрати їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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