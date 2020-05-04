Коронавірус підтвердили вже у 17 прикордонників

У Держприкордонслужбі виявили три нові позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Станом на 4 травня 17 представників Державної прикордонної служби України – військовослужбовців та працівників – мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Наразі під контролем медиків перебувають понад три сотні прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб – перебувають на самоізоляції, решта ізольовані в підрозділах чи обсерваторах.

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Учора лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 отримали ще троє представників Державної прикордонної служби України в Одеській області. У підрозділах провели необхідну дезінфекцію приміщень та вжили всіх запобіжних заходів, зокрема, й щодо направлення на самоізоляцію під контролем лікарів відомства персоналу, який контактував з хворими.

Загалом на сьогодні із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які хворіють на COVID-19 одужав один військовослужбовець.

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Фото: ДПСУ