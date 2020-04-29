Освітній цент парламенту провів першу онлайн-імітаційну гру для школярів та студентів
Про це повідомляє пресслужба парламенту.
"Основна мета заходу: надати можливість школярам відчути себе народними депутатами, долучитися до законотворчої діяльності та допомогти молоді опанувати основні функції Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гра проходила у форматі засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, на якому учасники мали змогу відчути себе народними депутатами та надати свої експертні висновки щодо законопроєкту про заборону користуватися мобільними телефонами в школах.
Модеруванням гри займалась народна депутатка, секретарка Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
Онлайн-уроки від Освітнього центру проводитимуться і надалі. В планах проведення тематичних уроків, присвячених гендерній рівності та паритетній демократії, основам прав людини, імітації роботи українського парламенту, зокрема, роботи в комітетах та зустрічі з народними депутатами.
Потрапити на заняття має можливість будь-який охочий за попередньою реєстрацією.
Анонси подій з’являтимуться на офіційній facebook-сторінці Освітнього центру.