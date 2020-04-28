Світовий банк дає Україні $135 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Світовий банк виділить Україні 135 млн доларів для реалізації проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» з метою розширення заходів реагування на пандемію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

"Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування в розмірі 135 мільйонів доларів США для Проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» з метою розширення заходів реагування на пандемію COVID-19, які запроваджуються в секторі охорони здоров’я в Україні", - йдеться у повідомленні.

В рамках проєкту надаватиметься допомога у відновленні міських лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості, закупівлі сучасного обладнання та покращенні якості медичних послуг. Початкова сума інвестицій у розмірі близько 215 млн доларів спрямовувалася на підтримку реформ в секторі охорони здоров’я, покращення надання послуг (зокрема реформи первинної та вторинної ланок, ранньої діагностики та лікування серцево-судинних та онкологічних захворювань), а також підвищення ефективності системи охорони здоров’я в цілому.

Додаткові кошти у розмірі 135 млн доларів, впевнені у Світовому банку, допоможуть Україні здійснити необхідну модернізацію лікарень та впровадити важливі реформи, а також у провести навчання для тисяч українських лікарів щодо надання сучасних медичних послуг.

У межах проєкту також надаватиметься підтримка для загального фонду державного бюджету з метою забезпечення потреб населення у медичних послугах. Зокрема, 35 млн доларів спрямовуються на діяльність з протидії поширенню епідемії COVID-19. Ці кошти будуть використані на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання в рамках заходів реагування на COVID-19, які впроваджує країна, проведення необхідного навчання для медичного персоналу, підтримку комунікації у наданні громадянам важливої публічної інформації.

Додаткові кошти також будуть використовуватися на відшкодування фінансування українським закладам охорони здоров’я, які надають послуги пацієнтам із COVID-19.

«Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, забезпечуючи можливість лікарням проводити складні медичні процедури із використанням високотехнологічного обладнання та відповідних протоколів лікування. Пацієнти матимуть можливість вибирати будь-яку лікарню в Україні, а їхні витрати на хірургічне втручання будуть покриватися із державного бюджету», - зазначив в.о. директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

Як повідомлялося, у березні Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні позики у сумі 214,73 млн доларів на впровадження проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку (входить до структури Світового банку) була залучена на 18 років з п’ятирічним пільговим періодом за змінною відсотковою ставкою (на сьогодні – менше 1% річних). Проєкт реалізовуватиметься впродовж п'яти років на центральному та місцевому рівнях (у відібраних областях). Гроші спрямовують на удосконалення якості медичних послуг із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку та підвищенні ефективності системи охорони здоров'я.