ФРН спрямує €300 мільйонів гумдопомоги на протидію коронавірусу у світі

Німеччина вирішила виділити 300 мільйонів євро на додаткову гуманітарну допомогу слаборозвиненим країнам, які потерпають від пандемії COVID-19.

Про це інформує DW з посиланням на МЗС Німеччини.

«Німеччина виділить 300 мільйонів євро на міжнародну гуманітарну допомогу у зв'язку з пандемією COVID-19. Це рішення ухвалено у відповідь на заклик по допомогу, який раніше поширила ООН», - ідеться в повідомленні.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, вірус особливо уражає тих людей, які проживають у районах воєнних дій, таборах для біженців, а також у державах, де системи охорони здоров'я абсолютно перевантажені через пандемію.

Маас висловив переконання, що лише спільними зусиллями світова спільнота може перемогти хворобу: «Інакше нам знову і знову загрожуватимуть нові хвилі захворювання».

Як зазначається, найбільші обсяги німецької допомоги отримають Світова продовольча програма (40 мільйонів євро) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (35 мільйонів євро).

Загалом, уточнює DW, ООН оцінює потребу в додатковій гуманітарній допомозі для протидії коронакризі приблизно у два мільярди доларів.