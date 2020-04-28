Венедіктова прокоментувала акцію протесту біля її будинку

Генпрокурор Ірина Венедіктова не вважає правозахисниками активістів, які влаштували акцію протесту проти завершення розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Про це Венедіктова написала у Facebook.

«Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів… Правозахисники - це зовсім про інше», - зазначила вона.

При цьому генпрокурор дорікнула активістам, які не довіряють слідству, а також прокуратурі та суду.

«Є тільки власне бачення як має бути… 55 томів справи - не цікавить. Ви хочете правди? - Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства», - резюмувала Венедіктова.

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Як повідомлялося, увечері 27 квітня ініціативна група "Хто замовив Катю Гадзюк?" провела акцію протесту проти рішення про завершення розслідування справи вбитої активістки.

Зокрема, кілька десятків учасників акції встановили портативну колонку та скандували "Венедіктова, виходь!" під будинком у центрі Києва, в якому, за словами активістів, мешкає генпрокурор.