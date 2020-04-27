В Охматдиті провели першу неродинну трансплантацію кісткового мозку

В Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели першу трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. Пацієнт, однорічний хлопчик Назар, боровся за одужання з трьох місяців.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці НДСЛ "Охматдит".

"За результатами консиліуму гематологів та імунологів, Назара було госпіталізовано у відділення ТКМ, ІМДХТ та імунотерапії. Повністю сумісних споріднених донорів не було. Старший брат Назара помер не доживши до 1 року, скоріш за все, через аналогічний недуг. Можливими донорами були мати та батько, проте жоден із них не виявився повністю сумісним. ...1 квітня Назар отримав свій шанс - кістковий мозок волонтера з Німеччини. ...23 квітня команда лікарів відділення ТКМ зафіксувала приживлення кісткового мозку, у Назара почали вироблятись власні, нові, і, найголовніше, здорові та повністю функціональні клітини", - розповіли в НДСЛ "Охматдит".

В лікарні повідомили, що родина хлопчика пройшла тривалі обстеження та лікування. Було встановлено точний діагноз - рідкісний тип тяжкого комбінованого імунодефіциту – дефіцит АДА (аденозин дезамінази). Єдиним радикальним методом лікування є алогенна трансплантація стовбурових клітин або ало-ТСГК (тобто від сумісного родинного або неродинного донора).

Операція стала можливою завдяки допомозі БФ "Український реєстр донорів кісткового мозку", участі небайдужих людей, в тому числі й на всіх рівнях влади, наполегливих і професійних медичних працівників.

Також, попри закриття авіапростору у зв'язку з карантином, завдяки зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури вдалося доставити трансплантаційний матеріал до України та провести необхідну операцію.

Фото: НДСЛ Охматдит