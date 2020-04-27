Військові можуть повідомляти про корупцію в ЗСУ через смартфон

В українській армії впроваджено новації, які спрощують отримання інформації про факти корупції та полегшують роботу з викривачами.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони України Вадим Приймак.

«Завдяки набутому досвіду та рекомендаціям міжнародних експертів запроваджено ряд антикорупційних новацій, в тому числі такі, що принципово змінюють методи отримання інформації про факти корупційних правопорушень та роботу з викривачами. Зокрема, встановлено захищені канали зв’язку (гарячі лінії, онлайн поштові скриньки) для повідомлення без зазначення авторства. Встановлено захищену спеціальну телефонну лінію з функцією прийому повідомлень на автовідповідач, що дозволяє здійснювати цілодобовий прийом інформації про корупційні правопорушення», - зазначив Приймак.

Крім того, він наголосив, що в міністерстві створено умови, за яких гарантується нерозголошення інформації про викривача, який повідомляє про правопорушення. «З 2020 року реалізована можливість надавати повідомлення про порушення антикорупційного законодавства за допомогою смартфону, відсканувавши QR-код, розміщений на інформаційних плакатах. Такі повідомлення надходять виключно до Управління з питань запобігання та виявлення корупції, що гарантує нерозголошення конфіденційної інформації про викривача», - додав начальник управління.

За словами Приймака, наразі завершується комплектування такими плакатами кожної військової частини та військових комісаріатів.