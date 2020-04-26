Арсенал у Балаклії підірвали із землі, а не з беспілотника РФ – звіт слідчої комісії

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів у Балаклії підготувала свій перший звіт, у якому, зокрема, ставиться під сумнів застосування безпілотників для підриву арсеналу.

Про це у Facebook повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наша ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт. Ми розпочали роботу з дослідження фактів по Балаклії, бо це був найпотужніший арсенал в Східній Європі, і там ми втратили майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що версію про атаку російського безпілотника СБУ досі підтримує. Втім, за словами Арахамії, проти цієї версії свідчать два факти.

"Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри. Водночас після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування", - написав депутат.

Крім того, як він зазначив, є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху "в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотника не витримують будь-якої перевірки та суперечать здоровому глузду".

"Тому ще 17 січня ТСК прийняла рішення звернутись до Офісу Генерального прокурора щодо передачі цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також Голові СБУ було направлено лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. Тобто, по суті, про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження - зауважив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" також повідомив, що комісія ініціювала призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.

"Її результати показали, що "воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії"", - повідомив він.

Він також зазначив, що 1 травня, згідно із законом, ТСК має надати повний звіт.

"Але так як за цей час ми встигли повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почали Калинівку, ми будемо наполягати на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців", - додав нардеп.

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Арахамія також анонсував розширений брифінг на понеділок 27 квітня із згаданої теми.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня 2017 року у м. Балаклія Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу.

Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тисяч осіб. Зруйновано 392 будівлі. До списку постраждалих внесено 3908 мешканців міста. Кабінет міністрів України виділив на ліквідацію наслідків вибухів 145 млн грн, з резервного фонду обласного бюджету - ще 10 млн грн. Для надання матеріальної допомоги постраждалим з обласного бюджету виділено 30 млн грн, з районного – 5 млн, з міського – 4,5 млн грн.

Тоді слідство встановило свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського арсеналу Міноборони поблизу Балаклії.