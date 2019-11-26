ДБР назвало основну версію загибелі військових в Балаклії

Основною версією слідства по надзвичайній події на території військової частини в Балаклії, коли під час планових робіт по розмінуванню загинули та були поранені військовослужбовці, є недотримання техніки безпеки.

Про це на пресконференції в Харкові заявив начальник слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава Олексій Новіков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день розглядається кілька версій. Призначено експертизи. Допитано вже більше ста людей. Але ми схиляємося до того, що це саме ті особи, які безпосередньо виконували роботи з боєприпасами, не дотримувалися техніки безпеки. Одна особа, яка була безпосередньо причетна до цього і знаходилася в автомобілі, в кузові якого і стався вибух, загинула одразу. Вибух був локальний під час планових робіт», - сказав Новіков.

У ДБР наголошують, що остаточний висновок зроблять експерти.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів. Унаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення.

17 листопада в Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги помер водій, старший солдат, який отримав тяжкі травми в результаті вибухів.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду.

16 листопада Генштаб ЗСУ висловив припущення, що ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що трагедія на складах боєприпасів у Балаклії стала результатом службової халатності, «за яку понесуть відповідальність конкретні посадові особи».